Saccheria F.lli Franceschetti si aggiudica gara da Poste Italiane da 2,5 milioni

Saccheria F.lli Franceschetti

Poste Italiane

(Teleborsa) -, leader in Italia nel packaging industriale in tessuto di rafia di polipropilene, si è aggiudicata la gara indetta dal Grupporelativa alla fornitura e consegna di sacchi postali per la spedizione della corrispondenza per Postel, società del Gruppo Poste Italiane specializzata nei servizi di gestione documentale e di comunicazione a supporto di aziende pubbliche e private.L’di aggiudicazione è pari a circa Euro 2,5 milioni, comprensivo della quota CONAI; la durata del contratto di appalto è pari a 18 mesi.In particolare,: il primo, relativo alla fornitura di sacchi ad uso postale in uso presso i centri di meccanizzazione postale (CMP) per la spedizione della posta sia per via terrestre che per via aerea, a copertura del 60% del fabbisogno nazionale; il terzo, riguardante la fornitura di sacchi ad uso postale per l’ambito Giustizia, a copertura del 100% del fabbisogno nazionale.di Saccheria F.lli Franceschetti: “Siamo estremamente orgogliosi dell’aggiudicazione del bando di gara, in quanto la collaborazione con un partner di eccellenza, quale il Gruppo Poste Italiane, rappresenta per noi un’importante opportunità di crescita e sviluppo su tutto il territorio nazionale nel settore della logistica. Il nostro principale fattore distintivo e vantaggio competitivo è la qualità del servizio offerto, che nel caso di Poste Italiane ha visto la realizzazione di un prodotto personalizzato, in termini di dimensioni ed estetica, ai fini della riconoscibilità, nonché, per lo specifico ambito della Giustizia, in termini di sicurezza (con chiusure in grado di evidenziare eventuali manomissioni) e stampa di informazioni specifiche, come codici a barre, che rendono ogni singolo sacco numerato e identificabile per la tracciabilità di documenti sensibili".