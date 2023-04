Seco, nel primo trimestre vede ricavi in aumento del 28%

Seco

(Teleborsa) -ha proceduto all’elaborazione di ricavi di pre-chiusura relativi al primo trimestre del 2023 che vedono ricavi a 55 milioni di euro, con una crescita organica del 28% rispetto ai primi tre mesi del 2022 e in linea con la guidance ufficiale precedentemente comunicata al mercato.Tale andamento - spiega la società in una nota - "è legato ad un’espansione registrata nelle aree a più elevato potenziale tra cui l’EMEA, l’APAC e gli USA, oltre che da una crescita del business di CLEA, che ha contribuito per 6,4 milioni ai ricavi consolidati di Seco (12% del fatturato, +75% contro il primo trimestre 2022)."I risultati dimostrano come Seco stia procedendo con successo l’evoluzione del proprio modello di business con un contributo sempre più significativo da parte di CLEA., durante i quali ci aspettiamo di proseguire nel nostro percorso di crescita organica, grazie ad una solida domanda di soluzioni di edge computing, data analytics ed intelligenza artificiale guidata dal trend Secolare della digitalizzazione", ha dichiarato