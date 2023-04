"Tell it like a woman", Ilbe e Intesa Sanpaolo: "Si chiude la campagna di promozione"

(Teleborsa) - Dal Festival di Taormina agli Academy Awards, con "Applause" nominata Miglior Canzone Originale. È stato questo il percorso intrapreso dal, antologia al femminile composta da sette cortometraggi che raccontano il coraggio e la forza delle donne in tutto il mondo. Diretti da registe del calibro di Maria Sole Tognazzi e Catherine Hardwicke, i corti contano tra le interpreti attrici internazionali come Eva Longoria, Margherita Buy e Cara Delevingne.Un inno all'empowerment femminile che è diventato, grazie all'intuizione e sostegno diprimo veicolo di una campagna di sensibilizzazione sulle donne. Proiettato alle Nazioni Unite in occasione dell'inaugurazione della 67esima sessione della Commissione sullo Stato delle Donne, Tell it like a woman è un film con un forte significato sociale, che intende accendere i riflettori – grazie allo sforzo congiunto di produttori, attori e registi – sulla"Siamo fieri di aver potuto contribuire alla realizzazione di questo film – ha commentato–.Tell it like a woman nasce in Italia e coinvolge eccellenze da tutto il mondo per sensibilizzare l'opinione pubblica sui diritti delle donne. Siamo molto grati a Intesa Sanpaolo per il costante e significativo impegno nel settore cinematografico e per il supporto nel promuovere questo film, il cui percorso, siamo certi, non si è fermato agli Oscar"., prima banca in Italia e leader nel supporto all'industria cinematografica italiana con oltre 2 miliardi di euro in un decennio destinati a produzioni audiovisive, con "Tell it like a woman" ha avuto la possibilità di contribuire al sostegno di un'opera che dà voce nel senso più pieno al valore delle donne e dell'universo femminile.Dall'Italia all'Argentina, dall'India agli Stati Uniti passando per il Giappone, le registe di Tell it like a woman Maria Sole Tognazzi, Lucía Puenzo, Catherine Hardwicke, Leena Yadav, Mipo O, Taraji P. Henson, Lucia Bulgheroni e Silvia Carobbio hanno portato sul grande schermo dei racconti tratte da storie vere – come nel caso di Pepcy & Kim, corto incentrato sulla vita di Kim Carter, tossicodipendente con un passato criminale che lotta per liberarsi dai propri demoni, e Elbows Deep, il corto di Catherine Hardwicke incentrato sulla storia del direttore medico di un Centro di Los Angeles che presta assistenza sanitaria ai senzatetto, Alcuni corti sono invece frutto della fantasia delle sceneggiatrici, come nel caso di Sharing a Ride, drama firmato da Leena Yadav che racconta l'incontro di una sedicente progressista con una transessuale, incontro che la obbligherà a rivedere i propri pregiudizi inconsci.