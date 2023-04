Tonica Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,30%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso, mentre, al contrario, rimane intorno alla linea di parità l', che chiude la giornata a 4.109 punti.Senza direzione il(-0,09%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato l'(-0,17%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,90%),(+0,65%) e(+0,49%). Il settore, con il suo -0,69%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,04%),(+2,09%),(+1,45%) e(+1,40%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,62%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,88%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,83%.Al top tra i, si posizionano(+8,08%),(+4,74%),(+3,27%) e(+2,83%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,96%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,83%.scende dell'1,79%.Calo deciso per, che segna un -1,6%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 5,2%; preced. 6%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -2,33 Mln barili; preced. -3,74 Mln barili)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 205K unità; preced. 228K unità)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 3,1%; preced. 4,6%)14:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,2%).