ADR, De Vincenti: "Aeroporto di Fiumicino pronto ad accogliere 55 milioni di passeggeri per il Giubileo"

(Teleborsa) - "Con l'inaugurazione di oggi tocchiamo con mano cosa significa aver continuato a investire, progettate e lavorare anche nei momenti più difficili della crisi pandemica, rischiando ma guardando al futuro. Questo aeroporto da 6 anni consecutivi viene classificato come il migliore e più apprezzato d'Europa, ha il compito di rappresentare da subito a chi arriva in Italia il meglio del nostro Paese, sul versante anche dell'accoglienza e della bellezza anche delle opere d'arte antiche e moderne che abbiamo voluto ospitare. Si tratta di un lavoro ben fatto grazie al contributo che ognuno di noi si sforza di dare per la ripresa del turismo". È quanto ha affermatonel corso dell 'inaugurazione della nuova area di imbarco dell'Aeroporto Internazionale Leonardo Da Vinci "Stiamo potenziando la capacità di accoglienza del nostro aeroporto, continueremo con l'altra parte del Terminal 1 e completeremo anche il Terminal 3 in tempo per il Giubileo. Entro l'autunno 2024 l'aeroporto sarà pienamente in grado di accogliere tutti i pellegrini e i turisti che verranno per il Giubileo. Parliamo di una capacità di accoglienza tra i 55 e i 58 milioni di passeggeri l'anno. Infrastruttura capace di accogliere, tecnologia, innovazione, fluidità, accoglienza dei passeggeri ma anche bellezza. Oltre all'infrastruttura, la cui bellezza è riconosciuta, ospitiamo anche straordinarie opere d'arte come il Salvator Mundi del Bernini".