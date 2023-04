Altra seduta in rialzo per l'indice delle società High Tech italiane (+1,03%)

indice delle società High Tech italiane

(Teleborsa) - Scambi positivi per l', decisamente in controtrend rispetto alla debolezza evidenziata dall'Ilha aperto a 168.657,55, in crescita dell'1,03%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'è risultato negativo a quota 848,34, dopo aver avviato la seduta a 855,79.Tra i titoli adel comparto tecnologia, seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +1,69%.