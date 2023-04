Andreotti esporta impianto chiavi in mano in Angola grazie a Deutsche Bank e garanzia SACE

(Teleborsa) -per il trattamentoed estrazione di olio con solvente, grazie alladel valore di 57 milioni di euro erogato da(BDA), assistito da garanzia sovrana delL'impianto, la cui csarà il più grande del suo genere in Africa ed avrà unafino a 4000 tonnellate di soia o 2400 tonnellate di semi di girasole al giorno. L'impiantodiretti e migliaia di posti di lavoro indiretti legati alle piantagioni di soia e girasole.Il progetto fa parte del grande piano di sviluppo di un parco industriale agroalimentare, finalizzato a ridurre le importazioni di beni alimentari e d’igiene personale dell’Angola. L'impianto infattialla società angolana, partecipata dal gruppo importatore di alimenti e prodotti per la casa Leonor Carrinho & Filhos.Questa transazione è ilrealizzato nell'ambito delfirmato tra Deutsche Bank, BDA e il Ministero delle Finanze dell'Angola nel maggio 2019, per il finanziamento di progetti rilevanti per l’economia locale e con impatto positivo sull’economia, sull’offerta di beni e servizi e sull’occupazione locale."Siamo molto orgogliosi di associare il nome di Andreotti Impianti al più grande progetto industriale di questo tipo mai realizzato fino ad oggi in tutta l’Africa Subsahariana - ha commentato, Managing Director di Andreotti Impianti - e siamo grati a Deutsche Bank e SACE per aver posto in essere e reso operativo, con nostra grande soddisfazione, un modello finanziario innovativo, a supporto dell’esportazione di tecnologia e macchinari italiani in un mercato estremamente competitivo"."Tecnologia e know how Made in Italy sbarcano ancora una volta in Angola con questa operazione che vedee insieme a un partner consolidato come Deutsche Bank", ha dichiarato, Chief Business Officer di SACE, ricordando "in Africa siamo l’agenzia di export credit tra le più attive"., Global Head of Structured Trade Export Finance di Deutsche Bank, ha dichiarato che questa operazione "arricchisce l'esperienza decennale di Deutsche Bank nel finanziamento di progetti di sviluppo in Africa".