Bellini Nautica, CFO SIM taglia target price e conferma Buy

Bellini Nautica

(Teleborsa) - CFO SIM ha abbassato a(da 3,50 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della nautica di lusso, confermando ilsul titolo a. L'upside potenziale è superiore al 29%. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del 2022 Gli analisti evidenziano che Bellini Nautica ha chiuso l'esercizio 2022 con, principalmente a causa del ritardo di alcune vendite all'inizio del 2023, con conseguente impatto sui margini. Inoltre, nel 2022 il gruppo si è concentrato sull'acquisto di Vintage Riva e quindi ora ha in stock diversi modelli molto richiesti. Ilunito a un"aprono la strada a un 2023 in crescita", si legge nella ricerca.Dopo i risultati 2022, CFO SIM ha aggiornato il modello di valutazione, prendendo in considerazione: una progressione della top line diversa; una redditività inferiore alle attese, in linea con i risultati del 2022; previsioni PFN più elevate sulla scia del massiccio acquisto di Vintage Riva nel 2022. Il risultato combinato è unmedio del 9,1%, 16,8% e 26,2% su