Borsa di New York debole in attesa dei prezzi al consumo

(Teleborsa) -archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,29%, mentre, al contrario, resta piatto l', con chiusura su 4.109 punti. Poco sotto la parità il(-0,67%); sulla stessa linea, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,28%. Gli investitori attendono la diffusione dell', che probabilmente influenzerà il percorso di politica monetaria della Federal Reserve.(+0,89%),(+0,85%) e(+0,73%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,03%) e(-0,43%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,35%),(+1,75%),(+1,14%) e(+1,14%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,27%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,38%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,36%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,76%.Al top tra i, si posizionano(+5,48%),(+2,72%),(+2,53%) e(+2,42%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,06%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,05%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,27%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,20%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 5,2%; preced. 6%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -2,33 Mln barili; preced. -3,74 Mln barili)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 205K unità; preced. 228K unità)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 3,1%; preced. 4,6%)14:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,2%).