Borse europee riflessive. Inflazione core USA resta ancora alta

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Sulla borsa Newyorkese, si muove vicino alla parità l', dopo che l'inflazione è frenata più del previsto anche se il dato core sta ancora elevato, mantenendo in gioco un rialzo a maggio. Il mercato scommette per un aumento dello 0,25% dei tassi da parte della Fed, nella riunione del 3 maggio, e guarderà alle minute che verranno pubblicate stasera alla ricerca di conferme.Gli addetti ai lavori aspettano anche l'avvio dellanegli Stati Uniti che prenderà il via venerdì prossimo, 14 aprile, con i risultati di tre grandi banche, come:Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,098. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.006,4 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,09%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +180 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,13%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,31%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,50%, eè stabile, riportando un moderato +0,09%.Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 27.629 punti, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 29.809 punti.Senza direzione il(-0,18%); in frazionale calo il(-0,36%).di Piazza Affari, sostenuta, con un discreto guadagno del 2,61%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,95%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,58%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,50%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,74%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,86%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,71%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,69%.Tra i(+2,30%),(+2,22%),(+2,11%) e(+1,98%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,91%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,77%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,17%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,98%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,3%)01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso -7,8%; preced. 9,5%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 5,2%; preced. 6%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,4%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -583K barili; preced. -3,74 Mln barili).