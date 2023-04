Canada, banca centrale lascia tassi fermi e alza stime crescita

(Teleborsa) - La banca centrale del Canada ha mantenuto ferma la sua politica monetaria, lasciando invariati i tassi di interesse. Nella sua seduta odierna, la Bank of Canada ha confermato il costo del denaro all'attuale livello 4,50%, centrando le attese degli analisti e confermando un costo del denaro ai massimi degli ultimi 15 anni. Si tratta del secondo stop all'aumento dei tassi.La banca centrale ha inoltre aggiornato le sue previsioni di crescita per l'anno in corso, passando dall’1% stimato a gennaio al nuovo valore dell'1,4%. Nel suo Rapporto trimestrale sulla politica monetaria, l’istituto ha inoltre evidenziato un minor rischio di recessione per il 2023.Quanto all’, conferma la previsione, rilasciata a gennaio, di un rapido calo fino al 3% entro la metà di quest'anno, ma il target del 2% stima che non sarà raggiunto prima della fine del 2024.