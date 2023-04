Carburanti, prezzi stabili dopo il weekend di Pasqua. Unc: c'è chi si approfitta delle gite fuori porta

(Teleborsa) - Medie nazionali deisostanzialmente stabili e nessun movimento significativo sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Queste le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'deled elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,883 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,885, pompe bianche 1,877), diesel a 1,772 euro/litro (invariato, compagnie 1,776, pompe bianche 1,760). Benzina servito a 2,018 euro/litro (+1, compagnie 2,059, pompe bianche 1,936), diesel a 1,912 euro/litro (invariato, compagnie 1,956, pompe bianche 1,822). Gpl servito a 0,783 euro/litro (-1, compagnie 0,792, pompe bianche 0,773), metano servito a 1,663 euro/kg (-2, compagnie 1,662, pompe bianche 1,665), Gnl 1,560 euro/kg (-4, compagnie 1,561 euro/kg, pompe bianche 1,560 euro/kg).Questi i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,947 euro/litro (servito 2,208), gasolio self service 1,854 euro/litro (servito 2,126), Gpl 0,885 euro/litro, metano 1,702 euro/kg, Gnl 1,561 euro/kg.L'ha comunque lamentato i rincari registrati durante ilSecondo i dati settimanali del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), appena pubblicati, il prezzo della benzina in modalità self service sale a 1,875 euro al litro, il gasolio a 1,767 euro al litro. "La solita sorpresa di Pasqua. Tanto per cambiare, c'è chi si approfitta della gita fuori porta per fare soldi facili. In una sola settimana i prezzi della benzina sono saliti di quasi 2 cent, pari a 86 cent per un pieno di 50 litri. In 15 giorni, poi, la benzina è aumentata di quasi 2,5 centesimi, +1,3%, equivalenti a 1 euro e 22 cent per un pieno" ha affermato il presidente Massimiliano Dona."A questo va aggiunto che dalla fine del 2022, prima che ilrimettesse ledi 15 cent, 18,3 cent aggiungendo l'Iva, un litro dici costa oltre 23 cent in più, con un rialzo del 14,1%, pari a 11 euro e 56 cent per un pieno, equivalente a 277 euro su base annua per unache fa due pieni al mese, mentre il gasolio attualmente lo paghiamo quasi 6 centesimi in più, un rincaro del 3,5%, equivalente a 2 euro e 97 cent per un pieno da 50 litri, 71 euro su base annua", ha concluso Dona.