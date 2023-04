Cuneo fiscale, 3 miliardi del DEF destinati a famiglie con redditi medio-bassi

(Teleborsa) - Il Governo impiegherà iresi disponibili dallo scostamento del deficit. per finanziare ili. Lo ha deciso ieri il CdM, approvando il DEF , che fissa la crescita programmatica all'1% (+0,9% quella tendenziale) e dispone unodel deficitprogrammaticoQueste risorse, secondo l'intendimento del governo, dovrebbero permettere die allo stesso tempo "contribuire alla" contro "una pericolosa spirale salari-prezzi".Proprio di recente, l'Istat ha confermato un crollo dele dei loroche ha consentito per ora di mantenere stabili i consumi finali (+3%). Le previsioni sono però un po' fosche per quest'anno e Confesercenti averte che "la perdita di potere d'acquisto delle famiglie si protrarrà per tutto l'anno" e " porterà a una caduta del volume delle"."Bisognerà fare dunque il possibile per, afferma l'associazione rappresentativa dei commercianti.Dal canto suo, il Centro studi di Unimpresa si spinge ad ipotizzare che la crescita del PIL italiano all'1% potrebbe generare undi euro, da impiegare per lasia per le imprese sia per le famiglie.Il Ministro dell'Economiaha confermato che "le riforme avviate intendono riaccendere la fiducia nel futuroanche attraverso la riforma fiscale chei" e "riconoscerà lo spirito imprenditoriale quale motore di sviluppo economico, promuovendo il lavoro quale espressione essenziale dell'essere persona".Prossimo step - ha detto la Premierai suoi ministri - lae delle nuove nascite "con misure adeguate".