Design Holding, Alberto Toni nuovo CFO

(Teleborsa) -, gruppo italiano leader nel design di alta gamma, ha. Nel suo nuovo ruolo, Toni subentra ad Alessandro Poletto, Group Chief Financial Officer di Design Holding negli ultimi quattro anni, con efficacia dal prossimo 2 maggio Toni. Il nuovo CFO ha ricoperto incarichi di alto profilo in gruppi internazionali trae Bata Group.Nel suo nuovo ruolo in Design Holding "si occuperà delle strategie finanziarie atte a valorizzare le sinergie fra i brand in portafoglio e a sviluppare gli investimenti del Gruppo, al fine di favorire la crescita per, l'nei mercati d'interesse e l'implementazione delle".Design Holding è controllata pariteticamente dai fondi internazionali di private equity. Pochi giorni fa ha comunicato di aver chiuso il 2022 con ricavi proforma pari a 867,6 milioni di euro, in aumento del 25,8% rispetto al 2021, non fornendo aggiornamenti sulla potenziale IPO che era in fase di valutazione nel 2022.