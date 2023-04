Education e tecnologie immersive: Luiss-Meta insieme per testare impatto

(Teleborsa) -per analizzare, grazie ad uno studio accademico, l’impatto che le tecnologie immersive stanno apportando nel settore dell’Education. Questa collaborazione rientra in un programma di ricerca europeo istituito da Meta che coinvolge 5 istituzioni accademiche, esperti e think-tank di altrettanti Paesi (tra cui l’università di Glasgow, l’ESADE di Barcellona, il France Immersive Learning e il Straightlabs in Germania). Gli esperti hanno esaminato come leL’iniziativa - spiega la nota - fa seguito ad una recente ricerca condotta dalla, secondo cui il 77% degli insegnanti crede che l’extended reality stimoli la curiosità e aumenti il coinvolgimento degli studenti in classe. Partendo da queste considerazioni, i ricercatori della Luiss hanno iniziato a sperimentare le capacità e le potenzialità delle tecnologie immersive nei diversi contesti educativi.L’Università intitolata a Guido Carli, che ha già consegnato un primo rapporto di ricerca, si è concentrata, in particolare, sulla(VR) nei processi di apprendimento e collaborazione in ambito manageriale. Dodici ricercatori della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, hanno condotto, infatti, un test comparativo della durata di tre mesi tra realtà immersiva e ambiente 2D, al quale hanno preso parte circa 90 studenti del corso di Advanced Marketing Management dell’Ateneo.Uno dei risultati più significativi del test - dice il comunicato -di generare un grande senso di telepresenza e separazione rispetto alla dimensione fisica: gli studenti hanno, infatti, sottolineato come negli spazi virtuali si siano sentiti molto più 'dentro l'ambiente che stavano vedendo e ascoltando' e 'coinvolti e immersi nell'esperienza', rispetto agli ambienti 2D"."Crediamo che il metaverso avrà un impatto significativo nel campo dell'education, come dimostra il nostro studio accademico", hanno dichiaratoDean della Graduate School dell'Università Luiss, e Marco Francesco Mazzù, Professor of Practice di Marketing dell'Università Luiss. "Le tecnologie immersive hanno un enorme potenziale per trasformare il mondo dell'istruzione e della formazione", ha aggiunto Angelo Mazzetti, Responsabile Affari Istituzionali di Meta in Italia.In un post ufficiale, Presidente di Meta per gli Affari Globali, ha delineato le quattro aree chiave d'intervento prioritarie nel settore dell'istruzione e della formazione. Centrali saranno - ha sottolineato - la riprogettazione delle lezioni scolastiche, gli incontri tra insegnanti e studenti in spazi virtuali condivisi, la formazione professionale pratica e le nuove opportunità di apprendimento a lungo termine.