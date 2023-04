L'inflazione rallenta negli Stati Uniti. Corrono i mercati insieme ai future USA

Citigroup

JPMorgan Chase & Co

Wells Fargo.

(Teleborsa) - L'inflazione frena più del previsto negli Stati Uniti, importante indicatore sull'andamento dei prezzi al consumo. Accelerano al rialzo i mercati europei così come arrivano segnali positivi dai derivati statunitensi che anticipano una partenza tonica per la borsa di Wall Street.Nel mese di marzo, l'inflazione è salita del 5%, contro stime di +5,1%. In linea con le attese il dato core.Il mercato scommette per un rialzo dello 0,25% dei tassi da parte della Fed, nella riunione del 3 maggio, e guarderà alle minute che verranno pubblicate stasera alla ricerca di conferme. Ma a destare qualche preoccupazione relativamente alle prossime mosse della banca centrale americana è ancora il dato sull’inflazione core: la componente di fondo, scorporata dai prezzi più volatili di cibo e di energia, è accelerata al 5,6% in linea con le attese degli analisti.Gli addetti ai lavori aspettano anche l'avvio dellanegli Stati Uniti che prenderà il via venerdì prossimo, 14 aprile, con i risultati di tre grandi banche, come: