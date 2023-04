L’Italia celebra l’Earth Day con oltre 600 eventi e il coinvolgimento die giovani

(Teleborsa) - Nella sede dello(UNDP) asi è tenuta ladi presentazione dell’Earth Day 2023, la 53a Giornata Mondiale della Terra, la più importante manifestazione ambientale delle Nazioni Unite, chein tutto il mondo con oltre un miliardo di cittadini coinvolti attraverso l’opera di 75mila organizzazioni in 193 Paesi.Decine le manifestazioni in programma, nelle diverse aree del Paese, che Earth Day Italia patrocina e promuove da anni attraverso un’intensa opera di collaborazioni costruttive che rendono la rete nazionale per l’Earth Day una eccellenza riconosciuta in tutto il mondo. L’evento italiano, organizzato da Earth Day Italia e, è stato infatti definito dall’di Washington come una delle più importanti manifestazioni a livello mondiale per la tutela del Pianeta e lo sviluppo di una forte coscienza ecologica.Per la prima volta le celebrazioni ufficiali dell’si svolgeranno sia in presenza, con il Villaggio per la Terra di Villa Borghese a Roma, inaugurato nel 2016 dae con quello di Torino, alla sua prima edizione, sia in forma digitale, con #OnePeopleOnePlanet, The Multimedia Marathon, 16 ore di contenuti live dalla Nuvola di Fuksas trasmessi in diretta su RaiPlay e in differita su Vaticannews.va. RDS 100% Grandi Successi sarà la radio ufficiale.Evento centrale dellal’incontro dei giovani collegati dai 5 Continenti con gli organizzatori dellail Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – rappresentato dal Ministro Gilberto Pichetto – UNDP – rappresentato daCoordinatore Centro UNDP Roma e Rappresentante UNDP per l'Italia – Ministero degli Esteri – rappresentato dal Direttore Generale Ambasciatore Pasquale Ferrara. Tra i tanti giovani si segnala la presenza di(nota rappresentante africana dei Friday for Future),(giovane protagonista indiana del film ‘The Letter’ con papa Francesco),(attivista italiana attiva sia in YOUNICEF che nella Consulta giovanile della Santa Sede).PerMinistro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, "l’evento Youth4Climate di quest’anno, a Roma, mira ad offrire ai giovani un’esperienza stimolante, finanziando i loro progetti innovativi, potenziando le loro capacità e coinvolgendoli attivamente nel trovare soluzioni per affrontare la crisi climatica”."L'Earth Day in Italia è la dimostrazione tangibile di come l'impegno della società civile possa fare la differenza. In questo momento tutte le forze del nostro network globale stanno lavorando perché l'educazione climatica venga garantita ad ogni livello e in ogni luogo sulla terra, come chiave per una società più giusta e prospera – ha dichiaratoPresidente mondiale di Earth Day Network –. E ancora una volta l'Italia rappresenta una buona pratica con i suoi passi avanti in campo educativo. La nostra richiesta è di avere l’alfabetizzazione climatica come priorità della prossima COP28 di Dubai, con il supporto del vostro splendido Paese".Infine, secondoPresidente di, “le celebrazioni italiane dell’Earth Day hanno caratteristiche uniche perché nascono da una storia unica. Storia d’incontro e di dialogo con centinaia di organizzazioni, che negli anni, insieme al Movimento dei Focolari, abbiamo imparato ad accogliere e valorizzare. Crediamo che il nostro vero lavoro sia proprio questo: creare ponti tra persone, tra organizzazioni, tra Paesi, che hanno davvero tanto da dire e da dare ma che a volte solo nel nostro evento trovano l’occasione giusta per iniziare a lavorare insieme"."Al centro di questa grande celebrazione ci sarà l'incontro dei giovani provenienti da cinque continenti con le istituzioni italiane che hanno ideato la Youth for Climate, ovvero il momento in cui i giovani influenzano i negoziati sul clima e le Nazioni Unite, tramite il UNDP, che ha organizzano questo evento a ottobre. In questa occasione momento i giovani potranno discutere con le istituzioni e i governi ie far sì che le loro opinioni siano davvero incisive nei negoziati sul clima. Si tratta di un'idea pulita che deve essere inclusa nelle trattative".