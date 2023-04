Mercati in stand-by in attesa di inflazione USA e verbali Fed

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con gli investitori che sono. Oggi verranno infatti pubblicati i dati sull'inflazione statunitense di marzo e i verbali dell'ultima riunione del FOMC, con entrambe le informazioni che potrebbero modificare le aspettative del mercato sulle prossime mosse della Fed.. Ieri il Fondo monetario internazionale (FMI) ha detto di vedere una crescita dell'area euro di 0,8% nel 2023 e 1,4% nel 2024 (meno ottimistiche le stime per l'Italia, a 0,7% e 0,8% rispettivamente). Stamattina la Banca d'Italia ha comunicato che i depositi del settore privato sono diminuiti su base annua del 2,4% a febbraio, dopo il calo di 1,8% in gennaio, mentre i finanziamenti alle famiglie sono cresciuti dello 2,5% da 3% del mese precedente.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,29%. Lieve aumento per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,18%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +183 punti base, con ilche si posiziona al 4,10%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,24%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,60%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,34%.Lieve aumento per la, che mostra sulun rialzo dello 0,43%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 29.826 punti.Sui livelli della vigilia il(+0,02%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia il(-0,18%).di Milano, troviamo(+2,42%),(+2,32%),(+1,96%) e(+1,42%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,45%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,18%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,68%.del FTSE MidCap,(+2,94%),(+2,56%),(+1,72%) e(+1,66%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,49%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,44%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,43%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,34%.