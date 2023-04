Mercato americano positivo. Pausa tassi Fed vicina?

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,48%, proseguendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.124 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,15%); in moderato rialzo l'(+0,34%). L'inflazione è frenata più del previsto negli Stati Uniti : nel mese di marzo, l'inflazione è salita del 5%, contro stime di +5,1%.Il mercato scommette per un rialzo dello 0,25% dei tassi da parte della Fed, nella riunione del 3 maggio, e guarderà alle minute che verranno pubblicate stasera alla ricerca di conferme. Ma a destare qualche preoccupazione relativamente alle prossime mosse della banca centrale americana è ancora il dato sull’: la componente di fondo, scorporata dai prezzi più volatili di cibo e di energia,in linea con le attese degli analisti.Gli addetti ai lavori aspettano anche l'avvio dellanegli Stati Uniti che prenderà il via venerdì prossimo, 14 aprile, con i risultati di tre grandi banche, come:Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,82%),(+0,65%) e(+0,54%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,25%),(+1,75%),(+1,14%) e(+1,12%).Tra idel Nasdaq 100,(+3,05%),(+2,43%),(+2,42%) e(+2,25%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,57%.scende del 2,01%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,89%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 5,2%; preced. 6%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,4%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -583K barili; preced. -3,74 Mln barili)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 205K unità; preced. 228K unità).