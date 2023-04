Mercedes-Benz, vendite 1° trim in aumento grazie a veicoli elettrici e fascia alta

Mercedes-Benz

(Teleborsa) - Ledihanno raggiunto le 503.500 unità (+3%) nel, trainate dai veicoli di fascia alta e dai veicoli elettrici a batteria (BEV). In particolare, le vendite disono salite a 51.600 unità (+89%) nel primo trimestre, raggiungendo il 10% delle vendite complessive, rispetto al 6% dello stesso periodo dell'anno precedente. Lesalgono a 91.800 unità (+18%)."Il desiderio dei nostri clienti per i nostri prodotti di fascia alta e per i veicoli elettrici a batteria è la forza trainante del nostro risultato di vendita nel primo trimestre", ha commentato, membro del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz Group, responsabile del marketing e delle vendite di Mercedes-Benz Cars."Oltre a questo, abbiamo introdotto con successo il nostro modello di vendita diretta nel Regno Unito, mentre la Germania e altri due mercati seguiranno nel 2023 - ha aggiunto - Guardando avanti, sono già entusiasta dell'imminente anteprima mondiale della prossima settimana".Le vendite dellasono cresciute del 12% nel trimestre, raggiungendo quota 98.900 unità, il miglior risultato di sempre nel primo trimestre.