Mundys, Massolo: "In cinque anni previsti 10 miliardi di investimenti, 3.5 in Italia"

(Teleborsa) - "L'aeroporto di Fiumicino è un luogo simbolico, non solo perché qui c'è la vita, non solo perché qui passano le esistenze di tante persone, ma anche perché questo è il simbolo di quello che vuole essere la città di Roma e di quello che vuole essere l'Italia. Noi siamo fieri come Mundys – il gruppo che controlla Aeroporti di Roma – di essere parte di questa storia. Il nostro è un impegno a investire in maniera rilevante da qui fino alla fine della nostra concessione dell'aeroporto di Fiumicino contiamo di investire 8 miliardi. Per fare questo auspichiamo di avere stabilità regolatoria, un dialogo sempre fluido con le istituzioni locali, nazionali e regolamentari. Confidiamo in questo perché crediamo che l'Italia e la città non possano fare a meno di un'infrastruttura iconica, fatta con cura, dedizione, capacità tecnologica di coniugare efficienza energetica e investimenti, come l'aeroporto di Fiumicino è e come vuole ulteriormente diventare". È quanto ha affermato ilin occasione dell"Noi vogliamo che questi investimenti ci portino a diventare nell'arco di cinque anni una piattaforma globale, la maggiore nel mondo, nel settore delle infrastrutture. Sono 10 miliardi di cui oltre la metà andrà investita in Europa e 3,5 miliardi verranno investiti in Italia. Per noi il settore aeroportuale in Italia è cruciale e l'aeroporto di Fiumicino beneficerà, nella nostra ottica, moltissimo di questi investimenti che saranno volti ad ampliarlo, a rendere più ricchi i suoi contenuti tecnologici e a rendere l'aeroporto più fruibile per i passeggeri"