"Pensiamoci prima", screening cardiologico a Villa Salus: 6 persone su 204 a rischio infarto

(Teleborsa) - Presentati questa mattina nellai risultati preliminari del progetto di prevenzione primariapromosso dalla. La campagna di screening, condotta dall’équipe del dottor, Responsabile della Cardiologia, ha evidenziato dei risultati molto significativi e per certi tratti sorprendenti, illustrati alla presenza della stampa, dell’Associazione Amici del Cuore e dell’assessore alla Coesione Sociale eProgrammazione Sanitaria del Comune di Venezia Simone Venturini.Dai dati è emerso che, su 204 pazienti coinvolti nello screening, soggetti sani e senza particolari patologie pregresse di età compresa tra i, ben sei persone sono risultate potenzialmente a rischio di infarto miocardico acuto e prontamente seguite in un percorso di presa in carico. Sono state individuate ben 60 variabili per estrapolare la potenzialità del rischio del soggetto con l’obiettivo di identificare un rischio personalizzato per ciascun individuo: la novità del progetto verteva proprio nel mettere insieme, per la prima volta, questi parametri in maniera coordinata.“Siamo felici di affiancare, per il secondo anno consecutivo, il professor Rigo e tutta la sua équipe e supportare il progetto di ricerca che punta a prevenire una delle principali cause di mortalità nella popolazione adulta italiana. Un progetto che si aggiunge alle numerose iniziative sostenute da Banca Ifis in ambito medico- scientifico attraverso Kaleidos, il nostro Social Impact Lab che ha l’obiettivo di generare un impatto sociale positivo per le persone e le comunità nelle quali operiamo”, ha detto in una notapresidente di Banca Ifis che ha sponsorizzato il progetto permettendo la gratuità per i pazienti.