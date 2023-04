Pharmanutra, sottoscritti nuovi accordi per il mercato estero

PharmaNutra

(Teleborsa) -, azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, comunica la chiusura di tre nuovi importanti contratti di distribuzione all’estero.Nello specifico, gli accordi riguardano i prodotti della linea SiderAL, integratore alimentare a base di Ferro Sucrosomiale, realizzato sulla base della Tecnologia Sucrosomiale, un delivery system innovativo in grado di proteggere le molecole dei micronutrienti come il ferro, aumentandone l’assorbimento e migliorandone la tollerabilità.Iled è stato firmato con GLNP Pharma, società olandese specializzata nello sviluppo e nella vendita di complementi nutrizionali dedicati alla salute dell’organismo e di apparecchiature biomediche, già in partnership con Akern S.r.l., impresa entrata di recente a far parte del Gruppo PharmaNutra. A partire dal mese di giugno, GLNP Pharma si occuperà della distribuzione sul territorio del SiderAL Forte.Il, società già in partnership con il Gruppo PharmaNutra per la distribuzione indel SiderAL Forte: realtà consolidata impegnata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici, Laboratorio Ariston allargherà la distribuzione in Cile e Uruguay, rafforzando notevolmente la presenza di PharmaNutra nel continente Sudamericano.KOL Pharma, società attiva nella distribuzione di dispositivi medici nel continente americano, distribuirà invece due prodotti della linea SiderAL in Centro America, nello specifico il SiderAL Forte e il SiderAL Folic che a breve saranno quindi disponibili anche in Guatemala, Panama, El Salvador e Costarica. Un accordo che contribuisce ulteriormente a consolidare la presenza di PharmaNutra sul mercato latino-americano, in costante crescita e con prospettive di ulteriore sviluppo con l’avvio dell’attività della nuova PharmaNutra USA.