Promotica rinnova contratto con Selex per 11 milioni di euro

Promotica

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing per aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy, hainiziata a gennaio 2022nel ruolo di General Contractor unico per l'ideazione e gestione del catalogo premi nazionale per un valore complessivo di oltre 11 milioni di euro.Il progetto, si legge in una nota, proseguiràe coinvolgerà 6 imprese socie del gruppo (ARCA, DIMAR, GMF, MAXIDI, SUPEREMME, UNICOM), per un totale di oltre 600 punti vendita."Siamoda parte di Selex nei nostri confronti per la realizzazione del catalogo nazionale, che per la seconda volta verrà interamente gestito da noi", ha commentato l'"Riteniamo che questa operazione ci portinel panorama del settore delle loyalty - ha aggiunto - Questa campagna e le altre operazioni a carattere nazionale che abbiamo in programma per i prossimi mesi ci confermano come partner principale per la gestione delle attività di fidelizzazione dei grandi nomi della GDO".