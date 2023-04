Verra Mobility-Telepass, partnership in Italia per telepedaggio auto a noleggio a breve termine

Verra Mobility Corporation

(Teleborsa) -, fornitore di soluzioni tecnologiche per latra cui soluzioni automatizzate per la gestione dei pedaggi, ha siglato una partnership conazienda italiana leader della mobilità integrata, per fornire congiuntamente servizi di pagamento dei pedaggi in Italia. Grazie a questo accordo, Verra Mobility espanderà la propria presenza incon la possibilità di fornire soluzioni diper le auto a noleggio a breve termine sulla rete di strade italiane con transito a pagamento.“Questa partnership con Telepass in Italia è un segnale della direzione che stanno prendendo le soluzioni per la smart mobility in Europa", ha dichiaratoSenior Vice President e General Manager di Verra Mobility Europe. “Siamo entusiasti dell’opportunità di collaborare con Telepass e insieme possiamo far progredire l'innovazione nella mobilità, facilitare gli spostamenti dei conducenti di auto a noleggio e collegare in modo più efficiente i dati sul telepedaggio a quelli delle società proprietarie dei veicoli: una soluzione a valore aggiunto per tutti”.Le società diche operano in Italia potranno offrire ai clienti un programma interoperabile di pagamento dei pedaggi che funzionerà in modo intercambiabile tra Italia, Spagna, Francia e Portogallo. Senza le soluzioni di Verra Mobility, i clienti delle auto a noleggio sono tenuti ad attendere nelle corsie a pedaggio, pagando in contanti o con carta di credito, e le compagnie di autonoleggio rischiano sanzioni nel caso in cui i conducenti non paghino nei punti di pedaggio senza barriere. Il servizio di Verra Mobility consente il pagamento elettronico del pedaggio e offre un'esperienza di viaggio più fluida durante i viaggi transfrontalieri.“Telepass si impegna a rendere i viaggi in auto più facili, sicuri e fluidi in tutta Italia e in Europa”, ha dichiaratoChief Business Sales Officer di Telepass. “Verra Mobility è un partner ideale per realizzare il nostro obiettivo e questa collaborazione si dimostra molto promettente nel semplificare i viaggi in Italia e non solo”.Grazie a questa partnership, le società di autonoleggio saranno in grado di offrire une adatto alle esigenze dei propri clienti; inoltre, le aziende potranno attribuire facilmente i costi dei pedaggi ai conducenti responsabili dell’onere amministrativo, mentre Verra Mobility gestirà gli account, la fatturazione dei clienti e i dispositivi a bordo dei veicoli.