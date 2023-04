Volvo Group, utile operativo rettificato in aumento del 45% nel 1° trim

(Teleborsa) - Neldel 2023, lepreliminari disono state pari a 131,4 miliardi di corone svedesi (vs 105,3 nello stesso periodo dello scorso anno) e l'a 18,4 miliardi di corone svedesi (vs 12,7), corrispondente a un margine operativo rettificato del 14,0% (vs 12%).L', compresi i costi di 1,3 miliardi di corone svedesi per una ristrutturazione precedentemente annunciata nel segmento degli autobus, ammonta a 17,1 miliardi di corone svedesi (vs 8,6).Le vendite nette nelsono state pari a 89,6 miliardi di corone svedesi (vs 69,6) con un utile operativo rettificato di 12,7 miliardi di corone svedesi (vs 8,7), che corrisponde a un margine operativo rettificato del 14,2% (vs 12,5%). Le vendite nette nelsono state pari a 25,1 miliardi di corone svedesi (vs 22,6) con un utile operativo rettificato di 4,6 miliardi di corone svedesi (vs 2,8), che corrisponde a un margine operativo rettificato del 18,3% (vs 12,4%).