Welfaremoda, Zurich Italia a sostegno della non autosufficienza

(Teleborsa) - E' unre nell’ottica di un miglioramento delle condizioni contrattuali e di una esi è svolto a Milano il convegno “organizzato dain collaborazione con gli enti bilateraliper fare il punto su un tema fortemente incentrato sulla sostenibilità sociale del lavoro nel settore moda:Previmoda e Sanimoda che, in base alle previsioni del Contratto Nazionale, hanno costruito e gestiscono il sistema di welfare del settore, si sono riuniti sotto un’unica definizione che è quella di WELFAREMODA, per assicurare una sempre maggiore unità di intenti ed obiettivi per la tutela dei lavoratori del comparto, che a livello nazionale sono circadi cui circa ilL’offerta dei servizi previdenziali è attualmente organizzata inconcordata tra le parti nell’ultimo rinnovo contrattuale. Si tratta una nuova tutela per la non autosufficienza (LTC), operativa dal 1° aprile 2023 per tutti gli iscritti a Sanimoda, presentata dai partnerI lavori della mattinata hanno visto lo speech introduttivo da parte del Presidente di Sistema Moda Italiache ha evidenziato come la storia relativamente recente del welfare integrativo in questo settore sia, di fatto, diventata oggi un’eccellenza nei servizi messi a disposizione dei lavoratori, permettendo tra l’altro una sinergia concreta tra il sistema di welfare nazionale di settore e le iniziative di welfare tipicamente aziendali. Anche per le aziende del settore Tessile-Moda è ormai essenziale poter offrire ai propri dipendenti un portafoglio di servizi di welfare ricco ed efficiente. Ciò sia per attirare nelle aziende i migliori talenti che per fidelizzarli., Presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali ha poi fatto un’analisi puntuale della consistenza delle proposte del Welfaremoda all’interno del quadro nazionale ed europeo, confermandone la validità e il valore innovativo.Head of Corporate, Life and Pensions di Zurich Italia, nell’evidenziare la crescente attenzione della Compagnia alle soluzioni assistenziali, ha dettagliato la nuova soluzione LTC che tutela gli aderenti sia nell’offrire un sostegno vitalizio sia una somma subito disponibile pe coprire i costi all’insorgenza della non autosufficienza. Ha poi illustrato l’offerta volontaria dedicata anche ai familiari in caso di perdita di autosufficienza con 4Care, l’innovativa piattaforma di Zurich Italia che vede nei gruppi di acquisto la chiave per offrire un livello di protezione elevato a costi contenuti e non ottenibili individualmente.Chief Commercial Officer di IMA Italia Assistance ha a sua volta illustrato il pacchetto di servizio di consulenza e supporto in caso di non autosufficienza. Il modello IMA prevede la realizzazione di piani personalizzati tramite tutor assistenziali che seguiranno il caregiver in funzione dell’intensità del bisogno, offrendo servizi su misura, in base alle disponibilità regionali.Al termine degli interventi, il giornalistaha moderato una tavola rotonda, approfondendo le tematiche del welfare nel settore T&A e nel nostro Paese, con Giovanni Brugnoli, Presidente di Previmoda e Vicepresidente di Confindustria per il Capitale Umano, Gianluca Brenna, Presidente di Sanimoda, Raffaele Salvatoni, Segretario nazionale Femca CISL, Sonia Paoloni, Segretaria nazionale Filctem CGIL e Benedetta Missaglia Segretaria nazionale Uiltec UIL. La discussione tra i relatori, sia di parte datoriale che sindacale, ha confermato il grande valore del sistema di welfare che è stato costruito nel settore negli ultimi 20 anni ed ha fatto emergere la volontà comune di proseguire nel prossimo futuro con nuove iniziative di consolidamento e di sviluppo di Welfaremoda., benché nato successivamente a quello di altri settori industriali del nostro Paese, sia un’eccellenza del Tessile e Abbigliamento. Le quattro proposte di tutela costituiscono un elemento fondamentale per l'accrescimento della sostenibilità sociale nelle nostre industrie e per aumentare l'attrattiva del settore presso i lavoratori e le lavoratrici che appartengono o vogliono fare parte della filiera della moda. Welfaremoda, oltre a costituire una leva di competitività grazie all’integrazione di servizi determinanti per la qualità della vita, trova la sua forza nella condivisione strategica di obiettivi tra imprese e parti sociali”, ha commentato Tamborini.