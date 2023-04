Aspi, Tomasi: "Con Distretto Italia creiamo competenze per realizzare i grandi progetti del Paese"

(Teleborsa) - "Stiamo lavorando da diversi mesi a questo progetto di Distretto Italia che ha un'ambizione: cercare di creare un contatto tra il mondo dell'industria e il mondo della scuola. Un contatto con i nostri giovani in una dimensione non solo di quelle che sono le necessità dei prossimi mesi o dei prossimi anni ma in una necessità di sviluppo di lungo di lungo termine, riappropriandoci di alcuni concetti: dellaqualità del lavoro, che esso sia manuale o sia un lavoro di concetto; della bellezza dei nostri luoghi di lavoro, facendo conoscere ai nostri giovani dove si generano il valore e la ricchezza per il sistema il Sistema Paese; e di un indirizzamento dei corretti percorsi di studi seguendo ognuno il talento che ha. La sfida di Distretto Italia è mettere insieme le eccellenze nazionali, ponendo le aziende al fianco delle istituzioni, con l'obiettivo di costruire insieme le competenze necessarie per realizzare i grandi progetti del Paese". È quanto ha affermato l'a margine dell' evento di Distretto Italia "Insieme diventiamo futuro", che si è tenuto presso il Campus Elis a Roma. "L'impegno di Autostrada per l'Italia in realtà è di aggregatore anche di altre realtà nazionali. Aspi partecipa a Distretto Italia dove oggi ci sono le più importanti realtà industriali del Paese. Il nostro impegno è, quindi, quello di essere un aggregatore perché tutti stanno partecipando con convinzione a questo progetto. Abbiamo certamente bisogno anche del mondo delle istituzioni e del mondo della scuola e del mondo dell'università per poter integrare questa nostra capacità di formazione da un lato ma anche di indirizzamento dall'altro".