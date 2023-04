Borse europee viaggiano in positivo. Piazza Affari resta in disparte

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Moncler

Leonardo

Pirelli

Ferrari

Enel

Terna

Fineco

Banca Generali

ERG

Sanlorenzo

Maire Tecnimont

Carel Industries

Ferragamo

Seco

IREN

Ariston Holding

Juventus

(Teleborsa) -, che scambiano con un frazionale rialzo, mentre si tiene in disparte Piazza Affari, che non riesce a cogliere il vento degli acquisti a causa dell'andamento debole delle banche e dell'energia. I mercati attendono anche oggi l'uscita di alcuni importanti dati macro USA, dopo che l'inflazione ha confermato segnali di raffreddamento, ma la Fed ha riproposto lo spettro di una recessione.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,19%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.027,7 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,50%.Torna a salire lo, attestandosi a +185 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,18%.poco mossa, che mostra un +0,03%, sostanzialmente invariata, che riporta un moderato +0,08%, si muove con più decisione in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,01%.continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una limatura dello 0,06% sul; sulla stessa linea ilche si posiziona a 29.802 punti. Leggermente positivo il(+0,42%); con analoga direzione, in frazionale progresso il(+0,26%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,62%), in sintonia con il buon andamento del comparto lusso.Toniche anche(+2,69%), dopo la conferma di Cingolani alla guida del gruppo della difesa,(+2,23%) e(+1,63%).In territorio negativo gli energetici, come, che cede il 3,87% nonostante la conferma del "Buy" da parte di Equita dopo la sorpresa della candidatura di cattaneo quale Ad.In rosso anche(-1,09%), in attesa delle candidature che saranno formalizzate da CDP.Calo deciso per, che segna un -1,8%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,53%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,18%.Tra i(+2,22%),(+2,17%),(+2,06%) e(+2,00%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,12%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,83%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,28%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,07%.