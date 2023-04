Caltagirone Editore, ok assemblea a bilancio 2022 e dividendo 0,03 euro/azione

Caltagirone Editore

(Teleborsa) - L'Assemblea ordinaria degli Azionisti dellaha approvato il bilancio al 31 dicembre 2022.A livello consolidato il Gruppo ha chiuso l’esercizio 2022 cona 118 milioni di euro (122,7 milioni di euro nel 2021). Il Margine operativo lordo è stato positivo per 4,5 milioni di euro (15,5 milioni di euro nel 2021). Ildi Gruppo è stato positivo per 7 milioni di euro (positivo per 28,7 milioni di euro al 31 dicembre 2021 anche per effetto di proventi non ricorrenti pari a circa 12,5 milioni di euro). Laè stata pari a 58 mila euro (45,2 milioni di euro al 31 dicembre 2021). Ilconsolidato di Gruppo è pari a 385,2 milioni di euro (402,9 milioni di euro al 31 dicembre 2021).L’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato unper l’esercizio 2022 pari a 0,03 euro per azione. Il pagamento avverrà a partire dal 24 maggio, con data 22 maggio 2023 per lo stacco della cedola n.15 e con record date alla data del 23 maggio.L’Assemblea, su proposta dell’azionista Parted 1982, ha deciso di non procedere alla nomina di un nuovo Consigliere e di ridurre da 11 a 10 il numero di Consiglieri per il periodo mancante alla conclusione del mandato triennale in corso ovvero fino all’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023.