Campari, assemblea approva bilancio e distribuzione dividendo

Campari

(Teleborsa) - L'di, società che fa parte del FTSE MIB ed è attiva nel campo delle bevande, haannuale al 31 dicembre 2022, un nuovo piano di stock option e il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie.Inoltre, ha deliberato laper l'esercizio 2022 pari a 0,06 euro per azione (al lordo delle ritenute di legge applicabili), in linea con l’anno precedente. Il dividendo complessivo distribuito sulla base delle azioni in circolazione alla data dell'assemblea, con esclusione di quelle detenute dalla società, risulta pari a 67,4 milioni di euro; gli utili rinviati a nuovo risultano pari a 448,6 milioni di euro.Il dividendo verrà postodal 26 aprile 2023, con record date il 25 aprile 2023 e stacco cedola numero 3 il 24 aprile 2023, in conformità al calendario di Borsa Italiana.