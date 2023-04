CleanBnB, salgono incassi e appartamenti gestiti in 1° trimestre 2023

CleanBnB

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo del property management per il mercato degli affitti a breve e medio termine, ha registrato nelun ulteriore consolidamento del proprio, che ha raggiunto le 1.805 unità (+44% rispetto a Q1 2022), distribuite in oltre 70 località italiane e gestite in esclusiva, in massima parte con la formula del "pacchetto FULL" di gestione completa.da CleanBnB nel corso del primo trimestre 2023 sono stati inoltre pari a 14.341, con un incremento del 61% rispetto allo stesso periodo del 2022. Questo risultato operativo si è riflesso anche nel volume di, ovvero gli incassi dagli ospiti per i soggiorni gestiti, che hanno superato quota 4,95 milioni di euro (oltre il 67% in più rispetto al primo trimestre del 2022)."I numeri di questo primo trimestre 2023 hanno confermato, in generale su quasi tutte le località gestite, il trend di significativa crescita delle prenotazioni che ha caratterizzato buona parte dell'anno precedente e che sta continuando anche nell'anno in corso, con una, in concomitanza con la ripresa del turismo internazionale che vede l’Italia tra le mete più ambite e accessibili", commenta il"Per effetto dell'incremento del numero di prenotazioni, e del generalizzato incremento delle tariffe applicate ai singoli soggiorni, il volume di gross booking è cresciuto in misura superiore al numero dei soggiorni gestiti: questo conferma la", ha aggiunto.