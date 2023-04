Compagnia dei Caraibi, contratto con Brown-Forman per distribuzione in esclusiva di Gin Mare

Compagnia dei Caraibi

(Teleborsa) -, Società Benefit azienda leader nell’importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e softdrink di fascia premium e over premium provenienti da tutto il mondo, nonché birre craft italiane, ha sottoscritto in data odierna un contratto con Brown-Forman Group, azienda americana leader nel settore degli spirits.L’accordo affida a Compagnia dei Caraibi, fino al 31 dicembre 2024, la distribuzione in esclusiva per i mercati Italia e San Marino di Gin Mare e Diplomático, dando così un forte segnale di continuità rispetto agli anni precedenti. A questi si aggiunge Fords Gin, brand nuovo sul mercato italiano, per il cui lancio BrownForman ha scelto come partner la Società.Per supportare al meglio le attività di distribuzione brand building sui tre marchi di riferimento, all’interno di Compagnia dei Caraibi è stato definito un team che comprende figure dell’area marketing, comunicazione, commerciale. In particolare, è in previsione un ampliamento dell’area sales volto a sostenere la crescita dei brand sul mercato nazionale.