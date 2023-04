Cuneo fiscale, Leo: da maggio raddoppia taglio in busta paga

(Teleborsa) - "A novembre, quando avremo i dati della finanza pubblica, con la nota di aggiornamento alLo ha detto il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, intervenendo ieri al consiglio di Confcommercio.Nella stesura del Def, "l'atteggiamento del governo - ha aggiunto il viceministro - è stato prudente perché non vogliamo fare sforamenti di bilancio. I. Per quanto riguarda la delega fiscale, Leo ha sottolineato che "ci le sono condizioni" per il via libera. "Spero che nel dibattito parlamentare ci si spogli di posizioni preconcette"."PrE questo ulteriore taglio scatterà dal mese di maggio e riguarderà i lavoratori dipendenti con retribuzioni medio-basse. Per questo scorcio d'anno, i lavoratori otterranno un taglio ulteriore del prelievo: un intervento molto importante per tutelare il potere d'acquisto delle famiglie in una fase in cui l'inflazione resta ancora elevata", ha detto Leo, in un'intervista al Corriere della Sera."L'intervento sul cuneo è soprattutto una risposta al caro-vita. L, ha confermato Leo. "Il governo conferma il suo impegno su questo fronte, in continuità con la linea della cautela sugli equilibri di bilancio", ha aggiunto, spiegando che