Debole Piazza Affari, occhi a big statali con rinnovo vertici

(Teleborsa) -, dove, trainata del rally del colosso del lusso. Ciò trascina al rialzo anche i titoli del lusso di Piazza Affari, che altrimenti mostra una seduta all'insegna della debolezza.In, dopo che ieri il governo ha indicato comeal posto di Francesco Starace, con Claudio Scaroni presidente.evidenzia che l'avvicendamento di Starace in Enel era atteso, ma la nomina di Cattaneo "è comunque". "Sarà importanteche Cattaneo adotterà sia sul fronte dismissioni che sugli investimenti per la transizione energetica in Italia/sviluppo mercati internazionali", viene sottolineato.Sul fronte macro, lain è risultata in calo e sotto le attese a febbraio, mentre l' ha visto la produzione industriale salire più delle attese nello stesso mese. Nelloil è risultato immobile a febbraio: i cali di servizi e produzione sono stati compensati dalla crescita delle costruzioni.Neglinon ci sono dati di rilievo oggi in agenda (prima dell'apertura sono rilasciati sussidi alla disoccupazione e prezzi alla produzione), mentre ieridi marzo ha mostrato una moderazione. I verbali della riunione deldi marzo confermano la presenza di opinioni diverse all'interno del Comitato riguardo ai rischi per lo scenario e la preoccupazione per l’aumento dell'incertezza dopo la crisi bancaria.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,60%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16%.Lieve peggioramento dello, che sale a +183 punti base, con un aumento di 2 punti base, con ilpari al 4,18%.piatta, che tiene la parità, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e denaro su, che registra un rialzo dello 0,85%.Ilcontinua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,24%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 29.755 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Guadagni frazionali per il(+0,32%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo il(+0,27%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,62%),(+2,47%, dopo l'indicazione che l'ex ministro Cingolani prenderà il posto di Profumo alla guida del gruppo),(+1,73%) e(+0,95%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,10%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,49%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,26%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,01% (non è arrivata la nomina, ma è in pole Giuseppina Di Foggia, attualmente a capo di Nokia Italia).del FTSE MidCap,(+2,15%),(+2,06%),(+1,92%) e(+1,88%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,07%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,64%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,23%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.