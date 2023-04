Def, il MEF pubblica il testo. Giorgetti: realistico puntare più in alta sulla crescita, rivedere i bonus casa

(Teleborsa) - Ilha pubblicato il testo del(Def), approvato dal governo e trasmesso alle Camere. Il ministro Giorgetti, nella premessa del Def, ha scritto che leinserite nel documento sono "di natura estremamente prudenziale, essendo finalizzate all’elaborazione didiispirate a cautela e affidabilità". Tuttavia, ha aggiunto il ministro, è "del tutto realistico puntare per i prossimi anni a un aumento del tasso di crescita dele dell’che vada ben oltre le previsioni del Documento, lungo un sentiero di innovazione e investimento all’insegna della transizione ecologica e digitale e dello sviluppo delle infrastrutture per la trasmissione dell’energia pulita e la mobilità sostenibile".Il Def è l’ossatura delle scelte didell’esecutivo a breve e medio termine, a cominciare dalla prossima manovra. Nel testo è spiegato che le risorse da destinare al rinnovo dei contratti arriveranno già dalla prossimada una stretta della spesa corrente. Nel prossimo triennio – si legge – "verranno stanziate risorse per le cosiddette politiche invariate, quali quelle relative ai rinnovi contrattuali". "A queste – prosegue il testo – si affiancherà un rafforzamento della revisione della spesa corrente che, con risparmi crescenti nel tempo, contribuirà alladi tali politiche".L’indice di(quello che si applica ai rinnovi) è fissato all’8,7% nel 2022, al 5,9% quest’anno, al 2,8% nel 2024, al 2,1% nel 2025 e al 2% nel 2026. Per leil Def stanzia nel 2024 lo 0,2% del Pil (4 miliardi) da cui attingere però anche per il calo delle tasse.Nel Def previsti anche "interventi in materia ditra i 21 "collegati alla decisione di bilancio" che il governo elenca «a completamento della manovra 2023-2025". Tra le misure alcune già all’esame del Parlamento come lae quella sul riordino deglialle imprese o il ddl sull’. Si prevedono inoltre "misure a sostegno delle politiche per il lavoro" e "interventi a favore delle politiche di contrasto alla povertà". L’esecutivo punta però anche sulla "valorizzazione del made in Italy" e sulla "tutela delle produzioni agricole nazionali".Giorgetti nella sua premessa ha ricordato che "la recentedeilegati ai bonus edilizi da parte di Istat, in accordo con Eurostat, ha comportato il passaggio dal criterio di cassa a quello di competenza, determinando un notevole peggioramento dell’indebitamento netto (deficit) del 2022, il quale si è attestato all'8,0 per cento del PIL anziché a un valore prossimo all'obiettivo programmatico del 5,6 per cento. Per effetto di tale cambiamento contabile e delle recenti modifiche alla disciplina dei bonus edilizi, l’andamento del deficit della PA tenderà peraltro a migliorare nei prossimi anni". Per tali ragioni il governo prevede di rivedere l’intera materia degliNel Def si prevede inoltre che ildi un nuovo aumento dellepotrebbe tradursi in una riduzione del Pil di 0,3 punti quest’anno e 0,4 il prossimo. Il materializzarsi di un aumento delle materie prime energetiche, comema ancheed elettricità, si legge nel testo, "determinerebbe una riduzione dei tassi di crescita rispetto al quadro tendenziale pari a -0,3 punti percentuali nel 2023 e a -0,4 punti nel 2024".Oltre al Documento, sul sito del Ministero è stato pubblicato anche il testo dellain cui si chiede l’autorizzazione a ricorrere all'indebitamento, confermando gli obiettivi programmatici già autorizzati lo scorso novembre. In termini strutturali, il saldo risulta pari al -4,9% nel 2023, -4,1% nel 2024, -3,7% nel 2025 e -3,2% nel 2026.