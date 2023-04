Delta Air Lines, outlook positivo dopo 1° trim inferiore alle attese

Delta Air Lines

(Teleborsa) -, una delle principali compagnie aeree degli Stati Uniti, ha registratopari a 11,8 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2023, il 45% in più rispetto al trimestre di marzo 2022 e il 14% in più rispetto al trimestre di marzo 2019, incluso un impatto di 1 punto dovuto a una capacità di volo inferiore a quella inizialmente pianificata. L'è stato di 546 milioni di dollari (vs perdita di 793 milioni nello stesso periodo del 2022), con un margine operativo del 4,6%. L'è stato di 0,25 dollari (vs -1,23)., le entrate operative sono state pari a 12,8 miliardi di dollari, laoperativa di 277 milioni di dollari e la perdita per azione di 0,57 dollari.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 0,30 dollari su ricavi per 11,99 miliardi di dollari., con le migliori persone del settore che hanno generato quasi 5 miliardi di dollari di utile operativo negli ultimi dodici mesi", ha affermato il, aggiungendo che per il trimestre di giugno la società prevede "di ottenere entrate record e un margine operativo rettificato dal 14 al 16%, con utili per azione da 2,00 a 2,25 dollari". Questo dato è superiore a un profitto di 1,66 dollari per azione stimato dagli analisti."Con una solida redditività del trimestre di marzo e una, siamo fiduciosi nella nostra previsione per l'intero anno di una crescita dei ricavi dal 15 al 20% su base annua, utili da 5 a 6 dollari per azione e free cash flow di oltre 2 miliardi di dollari", ha detto spiegato Bastian.