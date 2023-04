Eventi e scadenze del 13 aprile 2023

Lunedì 10/04/2023

Mercoledì 12/04/2023

Giovedì 13/04/2023

Basicnet

Bff Bank

Caltagirone Editore

Campari

Delta Air Lines

Giglio Group

High Quality Food

Igd

Marzocchi Pompe

Stellantis

Zucchi

(Teleborsa) -- Il Meeting di primavera IMF World Bank Group, si svolge a Washington. Il Vertice riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza mondiale- I Ministri delle Finanze e i Governatori delle Banche Centrali del G20 si riuniscono a Washington, DC per il loro secondo incontro sotto la Presidenza indiana del G20- L'evento istituzionale di Fondimpresa "Il Lavoro al Centro. Innovare la Formazione Continua, Innovare il Paese nell'Anno Europeo delle Competenze" si svolgerà a Roma. Interverranno, tra gli altri, Raffaele Fitto e Marina Elvira Calderone, oltre a altre importanti personalità. Focus sulle principali trasformazioni del mondo del lavoro e sui cambiamenti professionali- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- La quinta edizione del Forum, organizzato dalla comunità San Patrignano e Confindustria, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, riunisce imprenditori ed economisti per affrontare la crisi economica attuale. Interverrà, tra gli altri, Claudia Parzani (presidente di Borsa Italiana)10:00 -- Inaugurazione dei percorsi di orientamento e formazione di tecnici specializzati, promosso da ELIS nell'ambito del progetto “Distretto Italia” di Autostrade per l'Italia. Si incontreranno, a Roma, i vertici delle 33 imprese, agenzie del lavoro e altri enti che hanno aderito al progetto. Tra gli interventi, i Ministri Calderone, Abodi e Urso, e i CEO delle aziende11:00 -- Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana - Marzo 202311:00 -- Il Presidente Mattarella sarà al Palazzo della Consulta per la Riunione straordinaria della Corte Costituzionale in occasione della relazione sull'attività svolta nell'anno 202211:00 -- Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, partecipa alla Riunione straordinaria della Corte costituzionale sull'attività svolta nell'anno 202211:30 -- Conferenza stampa di presentazione del progetto di ADVANCED AIR MOBILITY per la realizzazione del primo vertiporto dell'Emilia-Romagna, organizzata da Aeroporto di Bologna e UrbanV. L’evento si svolge alla Marconi Business Lounge Aeroporto di Bologna e saranno presenti, tra gli altri, il Presidente ENAC, il COO Enav e i CEO di Aeroporto di Bologna e UrbanV15:00 -- Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra il Presidente della Regione del Kurdistan/Iraq, Nechirvan Barzani15:30 -- A Palazzo San Macuto, il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) svolge l'audizione del del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni16:00 -- Bilaterale del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti con il Segretario di Stato USA al Commercio, Gina Raimondo (Dipartimento di Stato per il Commercio) a Washington- Asta medio-lungo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Approvazione del bilancio 2022- CDA: Bilancio