Florentaise si è quotata su Euronext Growth Paris

Florentaise

Euronext

(Teleborsa) -, aziende francese attiva nel settore del terriccio e altri prodotti per terreni,(ticker ALFLO). Si tratta della 13a quotazione sunel 2023. Il prezzo di ammissione è stato fissato in 9,44 euro per azione. La capitalizzazione di mercato è di circa 78 milioni di euro. L'IPO ha raccolto complessivamente 18 milioni di euro.Fondata nel 1973, Florentaise è leader e pioniere in Francia nei. Florentaise dispone di oltre 600 prodotti a marchio proprio e private label disponibili presso i principali rivenditori. L'azienda vende quasi un sacco su cinque di tutti i sacchi di terriccio venduti ai consumatori finali in Francia e serve il 12% del mercato professionale.L'IPO sulla Borsa di Parigi mira a consentire all'azienda di perseguire la sua strategia di sviluppo incentrata sul suo modello di business originale didi terriccio in Francia e Cina edi Florentaise ad altri produttori di terriccio in Europa e Nord America.