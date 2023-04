Givaudan, vendite primo trimestre sopra le attese

Givaudan

(Teleborsa) -, azienda svizzera che produce fragranze e profumi, ha registratoin aumento del 3,6% a 1,84 miliardi di franchi svizzeri, battendo gli 1,80 miliardi di franchi previsti dagli analisti in un consensus compilato dalla società., le vendite sono diminuite dello 0,4% a 1,77 miliardi di franchi svizzeri.Givaudan ha iniziato l'anno "con un, pur mantenendo le sue operazioni e la catena di fornitura globale a un livello elevato, nonostante il difficile contesto esterno continui a influenzare alcune parti dell'attività", si legge in una nota.Con costi di input più elevati sostenuti nel 2023, la società "stain collaborazione con i propri clienti per compensare completamente gli aumenti dei costi di input".