HQF, assemblea approva bilancio e delega ad aumentare il capitale

High Quality Food

(Teleborsa) - L'di(HQF), gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore agro-industriale di alta qualità, hachiuso al 31 dicembre 2022 e lad'esercizio (211.772 euro) come segue: a riserva legale l'importo di 10.589 euro; a copertura delle perdite esercizi precedenti presenti nel patrimonio netto per 144.283 euro; a nuovo la restante parte di utili, pari a 56.900 euro.In sede straordinaria, è stato dato il"Essa è rivolta - si legge in una nota - a dotare la società e, per essa, il consiglio di amministrazione, di uno strumento idoneo a consentire il reperimento in modo rapido ed efficiente, delle risorse finanziarie da impiegare per la prosecuzione della propria strategia di crescita, anche per, rafforzando ladel gruppo nonché assicurando allo stesso la possibilità disul mercato e cogliere le opportunità derivanti da una possibile evoluzione positiva del business caratteristico".