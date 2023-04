HQF, Banca Finnat alza target price e conferma Buy

High Quality Food

(Teleborsa) - Banca Finnat ha alzato a(da 2,98 euro) ilsu(HQF), gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore agro-industriale di alta qualità, confermando ilsul titolo a. Gli analisti evidenziano che il gruppo ha recentemente, rielaborando il format commerciale precedentemente ipotizzato. Non più punti vendita diretti HQF Store (flagship store) e Macellerie HQF (butcher Marango by HQF) ma un unico punto vendita in cui verrà integrata la macelleria, la vendita e la somministrazione.Sul periodo 2022-2026, Banca Finnat ha rivisto le stime, prevedendo ora una crescita media annua delpari al 20,85% (precedente CAGR atteso sul periodo 2021/2025 pari al 26,4%). L'dovrebbe poter raggiungere 8 milioni di euro a fine periodo previsionale (1,3 milioni di euro a consuntivo 2022 ), per una crescita media annua stimata del 56,9% mentre ilattestarsi a 4,9 milioni di euro a fine 2026 (349 mila euro a consuntivo 2022), per una crescita media annua, nel periodo, pari al 93,1%.