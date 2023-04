IGD, assemblea approva bilancio 2022 e dividendo 0,30 euro/azione

IGD

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti diSIIQ, riunitasi in data odierna sotto la Presidenza di Rossella Saoncella, ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; la Relazione degli Amministratori sulla gestione; la Relazione della società di revisione legale; la Relazione del Collegio Sindacale.È stato inoltre presentato il, che chiude con Ricavi locativi netti pari a 114 milioni di euro (-3,7%), Risultato Netto Ricorrente (FFO) pari a 67,2 milioni di euro (+3,8%), EBITDA della Gestione Caratteristica pari a 103,4 milioni di euro (-3,6%) e una perdita netta pari a -22 milioni di euro.Deliberato la distribuzione di unpari ad Euro 0,30 per azione, con stacco della cedola in data 8 maggio 2023 e pagamento a partire dal 10 maggio 2023.L’Assemblea ha dato mandato al Presidente e all’Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, di accertare a tempo debito, in relazione al numero definitivo di azioni oggetto di remunerazione, l’ammontare esatto del dividendo da distribuire.