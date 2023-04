Imprese, Turi (commercialisti) “Professionisti attenti a coniugare profitto e impatto sociale”

(Teleborsa) - “La rilevanza dellanelle strategie aziendali acquista progressivamente importanza all’interno di una cultura d’impresa moderna e al passo con quanto richiedono i nuovi mercati. Accompagnare al profitto ladi incidere positivamente nel mondo e nell’ambiente circostante è un plus che consente alle aziende non solo di migliorare le performance ma anche di creare le giuste condizioni per valorizzare iloltre quello economico. Il supporto deiin questoè determinante. Da qui la scelta di investire nella formazione degli iscritti affinché abbiano modo di supportare i loro clienti adeguatamente per cogliere le straordinarie opportunità offerte da questo new deal”.Queste le parole dipresidente dell’, che ha annunciato la partenza del ciclo di eventi promosso dalla Commissione di studio "Responsabilità sociale e sostenibilità" dell’Odcec di Napoli.Il primo appuntamento su” si terrà ilprossimo alle ore 15 a Palazzo Calabritto, presso la sede Odcec di Napoli (piazza dei Martiri n.30).“La Corporate Social Responsability è un tema sempre più centrale e importante nello scenario economico mondiale - ha sottolineato, consigliere delegato della Commissione Responsabilità sociale - e proprio per questo la commissione di studio si è posta l’obiettivo di diffondere questi argomenti grazie a questo ciclo di tre incontri che supporterà i colleghi nella loro attività quotidiana”.“Il primo appuntamento sarà dedicato a processi e sistemi che possono consentire all'impresa di conoscere e gestire al meglio i rischi - ha aggiuntopresidente della Commissione - ovvero di trovare soluzioni e programmi di innovazione responsabile per permettere alle aziende di essere sempre più sostenibili e quindi di rispondere alle esigenze del mercato. Gli altri due eventi sono in programma per il 25 maggio “Reportistica e comunicazione” e per l’8 giugno “Finance” sempre alle ore 15 presso la sede Odcec di Napoli di Piazza dei Martiri n.30”.“Nove cittadini su dieci, a livello globale, auspicano di vivere in un mondo più sostenibile ed equo soprattutto nel postCovid19 - ha evidenziato(Comitato scientifico promotore) - aspettando anche una trasformazione nel proprio stile di vita, in tal senso la Corporate Social Responsibility, è diventata la priorità nelle strategie delle principali imprese globali”.“Gli obiettivi da perseguire devono essere quelli di servire in modo adeguato i clienti, prendersi cura dei propri dipendenti, avere rapporti corretti con i fornitori e contribuire in questo modo all’effettivo benessere della società economica e non e alla salvaguardia del pianeta”, ha concluso(Comitato scientifico promotore).All’evento interverranno Raffaella Papa (founder CSR MED Forum), Mauro Pallini (direttore Scuola etica Leonardo), Gianni Esposito (amministratore QS Malta Ltd), Alessandro Di Ruocco (presidente del CdA RDR) e Giovanni Lombardi (Tecno).