Intesa, Bonassi: "Impegno ESG è uno dei quattro pilastri della strategia"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "Con il nuovo Piano d’impresa 2022-2025ha resodi crescita del Gruppo", spiega, Executive Director Strategic Support Intesa Sanpaolo, intervenendo al Sustainable Economy Forum di San Patrignano.- prosegue - rappresentano iche condividiamo con i nostri azionisti, le Fondazioni, le comunità e i territori"."Per i prossimi anni abbiamodi euro per la società e la transizione verde edi euro per supportare le persone in difficoltà", sottolinea il manager, aggiungendo "sSiamo anche impegnati a raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette, entro il 2030 per le nostre ed entro il 2050 per i portafogli prestiti e investimenti, per l’asset management e l’attività assicurativa”.