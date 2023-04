Istruzione, Ministero stanzia risorse PNRR per potenziamento materie STEM e multilinguismo

(Teleborsa) - Il Ministro dell’Istruzioneha firmato due decreti didi studenti, docenti e personale scolastico per un importo complessivo di"È un investimento importante che darà un forte impulso al nostro programma di valorizzazione dei talenti di ogni studente, di lotta alla dispersione scolastica e di rafforzamento della formazione dei docenti", ha dichiarato il, aggiungendo "abbiamo gli strumenti per una didattica sempre più inclusiva e innovativa che dia a tutti una vera opportunità. È questa la rivoluzione del merito a cui io mi ispiro".Con ilvengono destinatiper la realizzazione difinalizzati a, digitali e di innovazione e quelle linguistiche, con particolare attenzione a garantire pari opportunità e parità di genere. Le risorse potranno essere utilizzate anche per attività extracurricolari di orientamento sulle materie scientifiche.sono stati destinati allacon la realizzazione di percorsi formativi di lingua e di metodologia di durata annuale. Per entrambe le voci, unadelle risorse stanziate sarà riservata alleNelsono stati stanziatidestinati alla. In particolare, si tratterà per i docenti di percorsi relativi alla transizione digitale a supporto del Piano Scuola 4.0, per il personale ATA di percorsi sulla digitalizzazione delle procedure amministrative, e per i dirigenti scolastici sull'innovazione didattica e digitale.