Italfinance-BPER, chiusa un’operazione di Revolving Credit Facility per il cantiere navale T. Mariotti

BPER

(Teleborsa) -società di finanza di impresa e di mediazione creditizia, ha affiancato, in qualità di advisor, ilin un’importate operazione di finanziamento ausiliaria alla commessa di costruzione della nuova unità SDO-SuRS (Special and Diving Operations – Submarine Rescue Ship) della Marina Militare Italiana.Lache sarà destinata alle attività di supporto alle operazioni speciali per il soccorso sommergibili sinistrati, nonché a soddisfare la crescente esigenza di protezione delledele al supporto delle nuove generazioni di droni e sommergibili, che verranno sviluppati dal nascente Polo Nazionale della Subacquea, sarà la più completa e tecnologicamente avanzata al mondo in questo specifico ambito.Il cantiere T. Mariotti si è aggiudicato laper la fornitura diper il, che si contraddistingue per la sua polivalenza operativa: l’unità, infatti, non ha solo funzioni di soccorso sommergibili e di supporto delle operazioni speciali del(reparto d’élite della MMI), ma permette di svolgere una serie di operazioni subacquee anche in ambito civile, come la ricerca dei materiali inquinanti, l’esplorazione dei fondali, il supporto dell’archeologia marina e l’attività di riparazione e manutenzione strutturale di infrastruttura posate sui fondali.T. Mariotti integrerà sulla piattaformaquali(sonar multifrequenze e scanner rimorchiati), sistemi idro-oceanografici con sonde trainate e veicoli subacquei filoguidati (ROV – Remote Operate Vehicle) e veicoli autonomi (AUV - Autonomous Underwater Vehicle). Grazie aidi bordo la nave sarà in grado di localizzare un sommergibile sinistrato posato sul fondo, mantenersi sulla verticale di quest’ultimo attraverso l’utilizzo del sistema di posizionamento dinamico DP (Dynamic Positioning) e prestare soccorso al personale intrappolato a bordo attraverso il sistema SAVER.Per la realizzazione di questo intervento, la Divisione di Finanza Internazionale di Italfinance, guidata daha curato per T. Mariotti una complessa operazione didi un importo considerevole in relazione al totale della commessa. Per la strutturazione di questa linea di credito Italfinance si è avvalsa del suo partner BPER Banca, tramite la sua Direzione Corporate&Investment Banking."Per Italfinance è un grande onore aver ricevuto un incarico di tal prestigio, sia per il nome dell’azienda mandante, che è uno dei principali cantieri navali italiani, noto a livello internazionale soprattutto per la produzione di navi da crociera, sia per il tipo di operazione che siamo andati a strutturare – spiega– L’esigenza iniziale era quella di ottenere supporto finanziario, di caratura considerevole, finalizzato alla realizzazione di una commessa pervenuta dalla Marina Militare, che ha comportato un coefficiente di difficoltà elevato dovuto all'operatività finanziaria nel settore Difesa, in ambito di appalto pubblico, soggetto a controlli da parte dellaItalfinance ha analizzato la forma tecnica più congrua al bisogno del cliente e vagliato il mercato bancario per individuare poi inl'istituto più recettivo alle specifiche necessità. Insieme alla Direzione Corporate&Investment Banking di BPER, abbiamo strutturato una proposta di Revolving Credit Facility che, grazie alla sua flessibilità di utilizzo, era la forma di finanziamento più adatta all’esigenza del cliente. L’operazione ha richiesto circa 18 mesi di intenso lavoro tra le parti per essere finalizzata il mese scorso”.Responsabile della Direzione Territoriale Liguria di BPER Banca, ha aggiunto: “Abbiamo da sempre sostenuto le eccellenze del nostro Paese e dei nostri territori, con contributi che potessero concretamente aiutare al perseguimento di obiettivi specifici. Con questa operazione BPER ha voluto essere al fianco di un progetto importante, innovativo, tecnologico e altamente specializzato, mettendo in campo le migliori soluzioni possibili. Un percorso fatto di coerenza con la struttura dedicata allo shipping in corso di realizzazione a Genova”.Soddisfazione anche da parte di T. Mariotti SpA, espressa nelle parole del Managing Director“In questa commessa al servizio dell’Industria della Difesa confluiscono le migliori professionalità italiane: consegneremo alla Marina Militare Italiana un’unità navale che non ha eguali al mondo e questo è motivo di orgoglio per il Cantiere T. Mariotti e per tutto il made in Italy. La soluzione finanziaria individuata con Italfinance e BPER ha lo scopo di coniugare i flussi di cassa derivanti dall'incrocio degli stati d'avanzamento dei lavori con i relativi pagamenti”.