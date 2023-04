Le novità spiazzano Enel in Borsa. Equita conferma "Buy" dopo candidatura Cattaneo

Enel

(Teleborsa) - Si stabilizzano le quotazioni dia fine mattinata, su un prezzo di 5,789 euro per azione, segnandoIl titolo risente didopo la performance positiva dei giorni scorsi e mantiene un. L'andamento deglievidenzia un ampio, mentre il bilanciofa segnare unSegnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 5,888 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 5,707. L'equilibrata forza rialzista delè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 6,069.L'attenzione del mercato questa mattina si è concentrata sulladel Gruppo energetico, il nuovoal posto di Michele Crisostomo eda sostituire l'attuale Ad Francesco Starace. Il focus proprio sulla figura di Cattaneo, spuntataquando si dava ormai per scontata la nomina di, attuale Ad di. Sorprese che il mercato fa sempre fatica a digerire.riconosce che la nomina di Cattaneo è stata una "sorpresa", ma(acquisto) ed individua un, che incorpora unrispetto alle attuali quotazioni. "L'avvicendamento di Starace in Enel era atteso, ma la nomina di Cattaneo è comunque una novità", affermano gli analisti di Equita, aggiungendo che "sarà importanteche Cattaneo adotterà sia sul fronte- nel piano industriale sono previste cessioni per 11,3 miliardi nel 2023 e 23 miliardi complessivi - sia sugliper la transizione energetica in Italia e per lo sviluppo dei mercati internazionali".Cattaneo è un, ben conosciuto in ambiente finanziario, avendo guidato società comee Terna per ben tre mandati. Nel campo dell'energia ha una certa esperienza, avendo ricoperto anche cariche di vertice in AEM (oggi). E' riuscito a trasformare(NTV) in una storia di successo, dando un contributo importante alla liberalizzazione dell'Alta Velocità ferroviaria, ed è fondatore di Itabus, la linea di bus che sta dando filo da torcere ad una big come Flixbus."Ho molta stima di Flavio Cattaneo: è un manager di grandi capacità che ha raggiunto importanti risultati alla guida di aziende strategiche nell'ambito delle infrastrutture del paese", ha affermato l'Ad di