M&A in Italia, record di operazioni nel 1° trim ma il valore crolla

LSEG

Enel

BNP Paribas

(Teleborsa) - Ildiè aumentato del 19% nel, rispetto a un anno fa, raggiungendo il totale più alto dei primi tre mesi dell'anno in oltre 40 anni. È quanto emerge dai dati di Refinitiv Deals Intelligence, che mostrano 432 operazioni nel Q1 2023, contro le 363 del 2022 e i 370 del 2021.Ciò a fronte di un calo del, dato che l'M&A con coinvolgimento italiano ha raggiunto i 7,5 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2023, con un calo del 75% rispetto al primo trimestre del 2022 e il totale del primo trimestre più basso dal 2012.Nel primo trimestre del 2023 sono state effettuate operazioni per un valore di 2,3 miliardi di dollari con un, l'88% in meno rispetto al valore registrato nello stesso periodo del 2022 e il totale del primo trimestre più basso dal 1997 (nonostante il balzo del numero di operazioni di questo tipo a quota 352).Le operazioni diche hanno coinvolto unsono diminuite dell'87%, raggiungendo il minimo da quattordici anni a questa parte di 878,2 milioni di dollari, nonostante abbiano registrato il secondo più alto numero di operazioni del primo trimestre di tutti i tempi.L'italiano ha raggiunto 1,4 miliardi di dollari, con un calo dell'88% rispetto ai livelli del 2022, ma con il più alto numero di operazioni del primo trimestre di tutti i tempi (214 operazioni).Le operazioni diitaliane hanno totalizzato 2,1 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2023, con un calo del 77% rispetto al primo trimestre del 2022 e un minimo triennale.Una nota di, di cui Refinitiv fa parte, evidenzia che a marzoha firmato un accordo per la vendita delle sue attività in Romania alla Public Power Corp, di proprietà dello Stato greco, per 1,3 miliardi di dollari, lacon coinvolgimento italiano finora nel 2023.ha invece conquistato il primo posto nella classifica degliper le operazioni di fusione e acquisizione con coinvolgimento italiano nel primo trimestre del 2022, seguita da Goldman Sachs.