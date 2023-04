Mondo TV, intesa con Squirrel Media per cessione Mondo TV Studios

Mondo TV

Squirrel Media

(Teleborsa) -ha sottoscritto, in data odierna, una Lettera di Intenti vincolante con la società, antica Vertice, società quotata nella Borsa spagnola, per la potenziale acquisizione della sua intera partecipazione in Mondo TV Studios, pari al 74,24%. Squirrel ha infatti manifestato l'intenzione di acquisire fino al 100% del capitale di quest'ultima, mediante uno o più aumenti di capitale non monetari in cui gli azionisti di Mondo TV Studios riceveranno azioni Squirrel.Per effetto dell'operazione, in caso di perfezionamento, Mondo TV diventerà azionista di minoranza di Squirrel.

L'eventuale transazione è subordinata al verificarsi di due condizioni sospensive: completamento della due diligence legale, fiscale e commerciale di Mondo TV Studios con soddisfazione di Squirrel.

L'esclusione di Mondo TV Studios da BME Growth, subordinatamente al rispetto di tutti i requisiti legali e statutari applicabili, ossia: la convocazione di un Consiglio di Amministrazione di Mondo TV Studios che acconsenta a convocare un'Assemblea degli Azionisti nella quale sia inserita all'ordine del giorno l'esclusione di BME Growth, nonché l'accettazione della citata Lettera di Intenti. Con la convocazione dell'Assemblea di Mondo Tv Studios saranno depositate tutte le informazioni relative alla procedura di esclusione ed alla procedura di concambio; la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di Mondo Tv Studios per approvare, tra l'altro, l'esclusione della società da BME Growth; adempimento di tutti i requisiti legali, statutari e amministrativi, nonché ottenimento di tutte le autorizzazioni legali, statutarie, amministrative, permessi, consensi e, se del caso, approvazioni obbligatorie per ilVerificate le predette condizioni sospensive, Squirrel convocherà l'apposita Assemblea degli Azionisti per deliberare l'aumento di capitale mediante conferimenti in natura costituito dalle azioni dei soci di Mondo TV Studios che hanno manifestato la volontà di permutare le proprie azioni con quelle di Squirrel.La valutazione che verrà presa in considerazione per calcolare ildell'eventuale transazione e il concambio sarà pari a 0,31 euro per ciascuna delle azioni Mondo TV Studios e tre euro e venti centesimi (3,20) per ciascuna azione di Squirrel.L’inadempimento, per azione od omissione, rispettivamente imputabile a ciascuna delle Parti, di eventuali impegni o obblighi assunti in forza della Lettera di Intenti, ed in particolare quello relativo all'obbligo di formalizzare l'Operazione Potenziale una volta verificatesi le condizioni sospensive, darà diritto alla Parte adempiente di risolvere il proprio impegno all'Operazione Potenziale e di pretendere dalla controparte una penale per un importo pari a settecentocinquantamila euro (€ 750.000), fermo restando il diritto all’eventuale risarcimento dei danni.Con la sottoscrizione della Lettera di Intenti si apre una favore del potenziale acquirente, durante il quale Mondo TV non può portare avanti conversazioni con soggetti diversi o con le società del suo gruppo in relazione alla vendita, intutto o in parte, del capitale sociale di Mondo TV Studios o di tutte o parte delle sue attività e beni, né in relazione ad operazioni analoghe a quelle previste nella citata Lettera di Intenti.La Società - si legge in una nota - aggiornerà tempestivamente il mercato mediante apposita informativa circa il prosieguo dell’operazione.L'operazione - spiega la società - non rientra in alcuno dei parametri individuati per identificare l’operazione di cessione. Ciò nondimeno si sottolinea che il concambio, già fissato, produrrà un effetto economico positivo di circa un milione di euro nel 2023 alle attuali quotazioni di mercato per la Mondo TV e un miglioramento della PFN consolidata raffrontata alla PFN al 31 dicembre 2022 per circa 4,1 milioni di euro, pari al 34% dell’indebitamento totale del gruppo.A livello di business l’accordo si inserisce nel solco del nuovo business plan della Società, maggiormente focalizzato sulla distribuzione rispetto alla produzione e pone inoltre le basi per lo sviluppo di possibili sinergie tra i due gruppi.Matteo Corradi, presidente e amministratore delegato di Mondo TV ha dichiarato: "siamo felici di aver raggiunto questa intesa e ringrazio Pablo Pereiro Lage per l’opportunità di collaborare in futuro sfruttando al meglio le possibili sinergie dei nostri gruppi".